Il nodo dei collegamenti

La ripartenza delle Maldive ci sarà, ma resta ancora da sciogliere il nodo dei voli, essenziale per pianificare qualunque attività di programmazione con un certo anticipo.

Di certo sottobanco qualcosa si sta muovendo e immaginiamo che i vettori stiano comunque tenendo i contatti con i tour operator che hanno il core business alle Maldive.



Alitalia potrebbe mettere in campo il volo diretto da Fiumicino a Malè e rimanendo sul fronte dei voli di linea, perché per il momento parlare di charter è probabilmente prematuro, facendo una simulazione per il mese di gennaio con partenza dall'Italia verso le Maldive, oltre ad Az restano Emirates (gestita in parte da Flydubai) e Qatar Airways.