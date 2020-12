L'Antitrust chiede chiarimenti sul rincaro dei treni nelle festività

13:47

L’Antitrust ha richiesto chiarimenti sugli aumenti dei biglietti dei treni nei giorni delle festività.

Come riportato da La Repubblica, la richiesta di informazioni è stata inoltrata a Trenitalia e a Ntv e riguarda l'aumento del prezzo dei biglietti verificatosi dal 15 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021.

In particolare, l'Autorità ha segnalato l’ incremento dei prezzi nei giorni precedenti e in quelli successivi alle misure di blocco degli spostamenti.

Trenitalia e Ntv dovranno comunicare i criteri utilizzati per determinare il numero di collegamenti e i posti disponibili sulle principali tratte nazionali per far fronte al prevedibile aumento della domanda, nonché i criteri con cui vengono determinati i prezzi.

E la risposta all’Antitrust dovrà arrivare entro tre giorni.