Fs, cambio ai vertici di Rfi e Trenitalia

10:25

Cambio ai vertici di Rfi e Trenitalia. Il cda di Ferrovie dello Stato ha designato i componenti dei nuovi consigli di amministrazione delle due società.

Per Rete Ferroviaria Italiana, si legge in una nota di Fs, il nuovo cda, che sarà nominato dalla prossima assemblea, sarà composto da Anna Masutti, in qualità di presidente, e Vera Fiorani, che ricoprirà gli incarichi di amministratore delegato e direttore generale.



Il nuovo cda di Trenitalia, che sarà nominato dalla prossima assemblea, sarà, invece, composto da Michele Pompeo Meta, che assumerà l'incarico di presidente, e Luigi Corradi con l’incarico di amministratore delegato e direttore generale.



Le prime riunioni dei nuovi consigli di amministrazione di Rfi e Trenitalia si terranno, a valle della nomina da parte dell’Assemblea, nei prossimi giorni. Gli amministratori delegati avranno tutte le deleghe operative.