American Airlines, i B737 Max e il curioso intreccio con Emirates

14:56

L’avvio delle consegne dei B737 Max dopo il via libera al ritorno in volo del modello della Boeing ha svelato un curioso retroscena che vede come protagonisti American Airlines e gli Emirati.

Come noto si protrae ormai da anni la querelle tra i big del trasporto aereo Usa da una parte ed Emirates, Qatar Airways ed Etihad dall’altra, con queste ultime tre accusate di concorrenza sleale perché alimentate da fondi statali.



Per fare cassa in questa situazione di emergenza massima American Airlines ha deciso di effettuare un’operazione di sales and lease back dei 18 737 Max in consegna. A comprare gli aerei, racconta Simpleflying, è stata la Dubai Aerospace Enterprise, una delle compagnie principali nel mercato degli aerei in leasing a livello mondiale. La società è di proprietà di Ahmed bin Saeed Al Maktoum, che è anche ceo di Emirates…