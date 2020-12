I Pokemon sulla livrea dell'aereo: l'idea di Solaseed Air

21:00

Hanno volato sopra il Giappone e non solo per quasi vent’anni per poi sparire definitivamente nel 2016. Ma adesso i Pokemon tornano sulla livrea di un aereo e nel prossimo futuro altri vettori potrebbero seguire l’esempio.

A quattro anni dall’uscita di scena dell’ultimo velivolo della All Nippon con livrea Pokemon, nei giorni scorsi la Solaseed Air, basata sull’isola di Kyushu ha fatto decollare il primo aereo brandizzato con il personaggio di Exeggutor.



Si tratta di un’operazione di comarketing con il territorio e con l’ente del turismo, si legge su Simpleflying, basata sul fatto che ogni Pokemon rappresenta un’area e quindi l’iniziativa potrebbe estendersi ad altre compagnie interessate a pubblicizzare il turismo.