Stati Uniti, un altro passo verso il ritorno dei voli supersonici

16:55

Un passo in avanti verso il ritorno dei voli supersonici. Secondo quanto si apprende da simpleflying.com, lo scorso 6 dicembre il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, in collaborazione con la Federal Aviation Administration, ha emesso una ‘final rule’ per velocizzare lo sviluppo degli aerei supersonici civili.

Una buona notizia per aziende come Boom e Aerion, da diversi anni impegnate nella realizzazione dei jet super veloci.



La nuova regola è “un passo significativo verso la reintroduzione del volo supersonico civile”, ha spiegato Elaine L. Chao, segretario ai Trasporti degli Stati Uniti.



Secondo un comunicato stampa della Faa, la nuova regola semplifica e chiarisce le procedure per ottenere l’approvazione della Faa per i test di volo supersonico negli Usa.