11:07

La newco Ita dovrà sacrificare il marchio Alitalia per ottenere il via livera dalla Commissione europea? Sarebbe questa una delle richieste fatte nella lettera inviata ai vertici della compagnia e al Governo nella quale vengono richiesti tutta una serie di chiarimenti sul progetto messo in campo accompagnato dall’investimento dello Stato da 3 miliardi di euro.

Secondo quanto riportato dalla Reuters uno dei temi più ‘caldi’ messi in campo dalla Commissione europea sarebbe quello della totale discontinuità della nuova società con la precedente gestione. Tema sul quale hanno lavorato e stanno lavorando l’amministratore delegato Fabio Lazzerini e il presidente Francesco Caio. Ma ora dalla Ue arriverebbe anche una ulteriore richiesta legata a questo tema, cioè rinunciare allo storico brand, mettendo in luce anche dal punto di vista del marchio che è cambiato tutto.



Nella missiva, inoltre, è stato ribadito che anche per quanto gli altri asset della compagnia la vendita dovrà avvenire tramite procedura pubblica e trasparente e non con un passaggio automatico alla newco.