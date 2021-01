Liberty Lines e Civitatis: parte l'accordo per escursioni e visite guidate

14:46

Prende il via l’accordo di collaborazione tra Liberty Lines e Civitatis che consentirà ai passeggeri della compagnia di navigazione di accedere anche all’offerta di attività, escursioni e visite guidate della società internazionale.

“In base agli accordi – si legge in una nota -, Liberty Lines offre sul proprio sito i tour guidati gestiti da Civitatis in diverse località dei territori collegati, fra cui ad esempio Palermo, Trapani, Messina o diverse mete delle isole minori siciliane come Eolie ed Egadi, tradizionali destinazioni servite dalla compagnia”.



Nelle intenzioni delle due aziende l’offerta delle escursioni e dei pacchetti andrà ad aumentare nel corso dei prossimi mesi, compatibilmente con l’evolversi della situazione legata alla pandemia.