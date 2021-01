Il ceo di United chiede il vaccino obbligatorio per chi lavora nel trasporto aereo

14:19

Il ceo di United Airlines, Scott Kirby, spinge affinché tutto il personale aeroportuale e aereo venga vaccinato obbligatoriamente.

Le affermazioni del ceo suonano però controverse, poiché vi è ancora molta riluttanza a sottoporsi al vaccino.



Per questo occorrerebbe un'azione coordinata con le autorità deputate alla tutela della salute pubblica. Sulla questione, riporta travelpulse.com, si è espresso anche Michael Klemm, presidente della International Association of Machinists and Aerospace Workers District 141, che rappresenta il personale di United. "Siamo davanti a un tema sensibile - ha dichiarato -. Sono numerosii membri della nostra crew che non vogliono vaccinarsi". La soluzione potrebbe essere trovata con un intervento federale mirato.



Gaia Guarino