Delta: tampone obbligatorio, arriva l’elenco dei centri disponibili

15:34

In seguito all’obbligo di tampone per entrare negli Stati Uniti, Delta ha deciso di mettere a disposizione dei clienti uno strumento di ricerca online per localizzare i centri dove poter effettuare il test richiesto.

A partire da oggi 26 gennaio, infatti, tutti i passeggeri dei vili internazionali di età superiore ai 2 anni diretti negli Stati Uniti dovranno esibire all’imbarco un test Covid negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza. I passeggeri in transito invece dovranno imbarcarsi per la coincidenza entro le 24 ore. I passeggeri sono inoltre tenuti a firmare un attestato che certifichi l’avvenuta notifica di test negativo.