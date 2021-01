Korean Air riorganizza le filiali commerciali in Europa

16:32

Korean Air si riorganizza in Europa e interviene sulle proprie filiali commerciali dopo gli effetti dell'emergenza sanitaria.

Secondo quanto riportato da Tourmag, le attività della compagnia coreana nel Vecchio Continente d'ora in poi saranno integrate in quattro uffici regionali. Per quanto riguarda l'Italia, la sede di riferimento è quella di Parigi, dedicata all'Europa occidentale e ai mercati francese, spagnolo e svizzero.



Le altre sedi sono ad Amsterdam per quanto riguarda l'Europa centrale e settentrionale, Praga per l'Europa centrale e orientale e Londra per il Regno Unito. Rimangono comunque invariati tutti i rappresentanti di Korean Air. O. D.