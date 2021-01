Fincantieri, stop all’accordo con Chantiers de l’Altantique

13:58

Fincantieri e Chantiers de l’Atlantique, questo matrimonio non s’ha da fare. L’accordo tra le due società non è andato a buon fine, come ha annunciato un comunicato congiunto firmato dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e il titolare del dicastero francese dell’Economia, Bruno Le Maire.

L’accordo siglato nel febbraio del 2018 tra Fincantieri e Naval Group, che prevedeva la cessione al gruppo italiano del 50% dei canteri francesi, giunge dunque al capolinea.



Come riporta ilsole24ore.com, la decisione è stata presa alla luce delle incertezze del settore turistico e dunque della cantieristica.