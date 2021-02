Qantas rilancia il progetto Sunrise: nel 2024 i voli diretti da 20 ore

13:05

I tempi saranno inevitabilmente più lunghi di quanto inizialmente preventivato. Ma Qantas guarda comunque avanti nonostante il protrarsi dello stop ai collegamenti internazionali da e per l’Australia e riprende in mano il progetto Sunrise, con il quale a compagnia aveva chiuso il 2019.

Come si ricorderà, la compagnia australiana aveva iniziato i test sui voli a lunghissima distanza, della durata fino a 20 ore, per collegare Sidney e Melbourne con capitali come Londra, Parigi e New York senza scali intermedi. I voli di prova erano stati effettuati per effettuare esami medici su passeggeri ed equipaggio e valutare le reazioni del fisico a così tante ore in aereo. E i risultati erano stati incoraggianti. Poi lo stop forzato.



Il ceo Alan Joyce è ora tornato sull’argomento, secondo quanto riportato da Simpleflying, confermando che il progetto andrà avanti con l’obiettivo di iniziare i primi voli nel 2024. Per l’aereo da utilizzare confermata la scelta dell’A350-1000.