Passenger experience, Aci World premia Torino Airport

19:30

Un riconoscimento speciale per l’attenzione data ai passeggeri nonostante i disagi determinati dalla pandemia. A ottenerlo da parte di Aci World, l’associazione mondiale degli aeroporti, è Torino Airport, premiata nell’ambito dell’iniziativa ‘The Voice of the Customer’.

Aci World ha così premiato gli sforzi dell’Aeroporto di Torino per raccogliere il feedback dei propri passeggeri attraverso il programma Airport Service Quality (Asq), con l'obiettivo di poter di comprendere meglio i propri clienti, acquisendone le opinioni ed ascoltandone le esigenze. Per qualificarsi, un aeroporto deve aver raccolto dati per almeno tre trimestri del 2020.



‘The Voice of the Customer’ è un riconoscimento che Aci World ha aggiunto ai premi annuali per la qualità del servizio aeroportuale, sulla base del programma specifico introdotto nel 2006.