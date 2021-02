Lan Argentina chiude: stop a tutti i voli dopo 15 anni sul mercato

12:23

Lan Argentina non trova spazio all’interno del piano di ristrutturazione del Gruppo Latam dopo la richiesta del chapter 11, e per il vettore sudamericano, lanciato 15 anni fa, arriva la parola fine.

Si chiudono definitivamente le operazioni della compagnia argentina, in realtà ferma ormai dal mese di giugno per via delle restrizioni imposte dal Paese per contrastare la pandemia. Lanciata sul mercato nel 2006, Lan Argertina era arrivata a trasportare poco più di tre milioni di passeggeri nel corso del 2019.



Il network, secondo quanto riportato dal Simpleflying, era composto da una dozzina di destinazioni domestiche e alcuni aeroporti fuori dai confini nazionali. Il gruppo Latam resterà comunque in Argentina con alcuni voli internazionali.