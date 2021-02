I vettori guardano alla Sicilia, ecco gli investimenti per l'estate

11:42

"Non era mai successo, quattro nuove compagnie hanno già pianificato la stagione estiva nel nostro aeroporto, le altre sono pronte a partire e tutte studiano un aumento delle destinazioni e della frequenze". La conferma che la Sicilia è al centro degli investimenti dei vettori arriva da Natale Chieppa, dg della Gesap, la società di gestione del Falcone Borsellino.

A Repubblica il manager dello scalo siciliano ha spiegato che Wizz Air "è pronta a riprendere i voli da Palermo per Malpensa, Roma Fiumicino, Bologna, Venezia, Londra Luton e Memmingen", mentre Ryanair "ci ha già informato di voler potenziare le sue rotte da e per Palermo". Operazioni a cui si aggiunge il ponte con l'Est Europa che si sta costruendo con gli impegni già definiti di Blue Air e Lumiwings e quelli in via di definizione con Air Moldova.



E ottimismo viene condiviso anche al Catania Fontanarossa. "Ancora tutto è incerto, ma - ha spiegato Nico Torrisi, ad di Sac - sono quando si ripartirà noi saremo quelli che correranno più di tutti". A. D. A.