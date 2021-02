Eruzione dell'Etna: riaperto questa mattina l'aeroporto di Catania

09:43

Ha riaperto questa mattina alle 9 l’aeroporto di Catania. Il Fontanarossa era stato chiuso ieri nel tardo pomeriggio in seguito alla spettacolare eruzione dell’Etna, le cui immagini ieri hanno fatto il giro del mondo. Il primo aereo ad atterrare nello scalo è stato il volo easyJet proveniente da Milano Malpensa.

“Le operazioni di pulizia della pista sono andate avanti per tutta la notte – informa la Gesac in una nota - con l’impiego di sei spazzatrici e di due mezzi per il supporto tecnico, oltre che di dieci unità che hanno operato incessantemente per rimuovere la grande quantità di cenere vulcanica dalla pista, dalla via di rullaggio, dai piazzali e da tutta la viabilità perimetrale”.



La situazione continuerà a essere monitorata per tutta la giornata odierna e variazioni potranno esserci in base all’andamento dell’eruzione.