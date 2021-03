11:37

Dieci isole della Grecia, Capo Verde, Lampedusa, Olbia e Pantelleria. Sono queste le destinazioni oggetto della ripartenza di Blue Panorama/Luke Air, che si prepara a tornare in pista a partire dal prossimo mese di giugno.

“Siamo molto fiduciosi, in particolare nel segmento leisure – è il commento de direttore commerciale Remo Della Porta -, riguardo la prossima stagione estiva per la quale a partire dal mese di giugno abbiamo pubblicato il nostro tradizionale ed ampio network per il mediterraneo”.



Per quanto riguarda la Grecia il vettore volerà da Bologna verso Santorini, Mykonos, Skiathos, Creta, Rodi, Corfù, Zante, Kos, Celafonia e Karpathos. Da Bergamo sono escluse solo le destinazioni di Corfù e Zante. Mentre i voli in partenza da Roma Fiumicino collegano le isole greche di Rodi, Mykonos, Creta, Corfù e Santorini.



Grecia promettente

“Riteniamo che anche grazie ai recenti annunci – prosegue il manager - che prevedono per l’estate molte isole greche Covid free con il 100% della popolazione vaccinata, la Grecia, nostra principale destinazione mediterranea per la bella stagione possa tornare ad essere fra le preferite dagli italiani”.



Il vettore collegherà inoltre Milano Malpensa, Bologna, Milano Bergamo e Verona con l’isola di Lampedusa. Blue Panorama, da Milano Bergamo raggiungerà Olbia, Pantelleria e l’isola di Sal a Capo Verde.