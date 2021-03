Jet2: più posti volo per sostenere l'aumento delle prenotazioni

15:29

Jet2holidays e Jet2.com hanno registrato un aumento esponenziale nelle prenotazioni immediatamente dopo l'annuncio del primo ministro inglese della messa a punto di una roadmap per cominciare a uscire dal blocco.

I dati di Jet2holidays mostrano che le prenotazioni sono aumentate verso le destinazioni che si preparano ad accogliere i vacanzieri dal Regno Unito. Come riportato da Preferente, ciò include le prenotazioni a Cipro, che aumentano del 200% in seguito all'annuncio della scorsa settimana da parte del viceministro del turismo di Cipro, e c'è stato anche un picco nelle prenotazioni verso la Grecia. Anche i ministri di altre destinazioni tra cui Turchia, Spagna e Portogallo, hanno parlato positivamente della riapertura ai visitatori stranieri pr la prossima estate.



Ulteriori voli e vacanze ora in vendita includono migliaia di posti aggiuntivi per Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria e Fuerteventura dalla fine di giugno all'inizio di novembre. Programmati anche migliaia di posti aggiuntivi per Antalya, Bodrum e Dalaman in Turchia tra la fine di giugno e la fine di ottobre e servizi aggiuntivi per Malaga e Faro in settembre e ottobre.

In Grecia, sono stati aggiunti posti volo per Corfù, Creta, Skiathos, Kos, Rodi e Halkidiki da luglio fino all'inizio di novembre.



"Il numero di clienti che prenotano voli e pacchetti vacanze per Canarie, Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia e Cipro indica che molte persone non vedono l’ora di tornare a viaggiare. Questa domanda c'è e necessita di una risposta veloce - ha affermato Steve Heapy, ceo di Jet2.com -. Sappiamo che le destinazioni che raggiungiamo puntano accogliere i vacanzieri dal Regno Unito e il governo britannico ha dimostrato che c'è una chiara volontà di riaprire i viaggi nei prossimi mesi".