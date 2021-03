Aer Lingus: via libera ai voli da Manchester verso Usa e Caraibi

12:46

Ora è ufficiale: Aer Lingus entrerà nel mercato dei voli transatlantici tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti partendo dall’aeroporto di Manchester e inaugurando il nuovo A321LR.

È arrivato il via libera per la compagnia del gruppo Iag, che aveva fatto domanda per lo scalo britannico dove si erano liberati alcuni slot. Il vettore debutterà su due rotte, New York e Orlando, a partire dal 29 di luglio, mentre dal 10 ottobre ci sarà spazio anche sui Caraibi con il volo su Barbados. Per l’estate 2022 già in programmazione anche la rotta su Boston.



L’obiettivo di Aer Lingus è di sfruttare al meglio anche i voli in connessione via New York e Boston in direzione di Las Vegas o altre destinazioni ai Caraibi per ampliare il raggio d’azione.