08:05

Tutto è pronto: finalmente Ego Airways può decollare. L’Embraer 190 ‘Martina’ del nuovo vettore si alzerà in volo questa mattina dall’aeroporto di Catania alla volta di Parma, dove atterrerà alle 11.45.

”Proprio qui, nella Capitale italiana della Cultura 2021 e prima Città Creativa Unesco per la gastronomia - comunica la compagnia - l’aereo sarà accolto con la cerimonia del ‘water cannon’, rituale che poi sarà ripetuto anche negli aeroporti toccati a seguire, ovvero Lamezia Terme, Catania, Forlì (tutti oggi), Bari il 31 marzo e Firenze il 2 aprile”.



Il rapporto con le agenzie

I biglietti sono acquistabili tramite le agenzie di viaggi nei confronti delle quali, ribadisce la responsabile commerciale Marilena Bosio, “la nostra politica rimane invariata perché riteniamo molto importante sostenere concretamente tutti i segmenti della filiera turistica. Le agenzie di viaggi svolgono un ruolo fondamentale che deve essere riconosciuto in primis da tutti gli attori che operano in abito turistico e quindi anche dai vettori aerei”.



Un rapporto suggellato dall’invito, raccolto da venti dettaglianti, a partecipare al volo inaugurale: “Siamo certi - continua Bisio - che la collaborazione con le adv proseguirà proficuamente per tutti”.



Lo schedule dei voli

Dopo i collegamenti inaugurali Ego Airways comincerà a volare a pieno ritmo a partire dal 28 maggio. Alle prime rotte italiane già annunciate (Bari, Bergamo, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Forlì, Lamezia Terme, Parma e Roma) si aggiungeranno altre destinazioni nazionali ed estere tra cui Olbia, Mykonos e Ibiza; la flotta sarà presto composta da tre Embraer 190.



Servizio tailor made

“L’obiettivo - continua la nota del vettore - è di diventare un vettore di riferimento nei nostri cieli grazie a collegamenti frequenti tra Nord e Sud del Paese, ma anche grazie a un innovativo servizio tailor made che riserva grande attenzione alle diverse esigenze dei passeggeri e a una spiccata sensibilità per i temi dell’ambiente e della sostenibilità. Tutto a prezzi sempre concorrenziali”.



Due saranno le fasce tariffarie: la 'Just Go' e la 'Private', che si differenziano principalmente per tipologia di posto. Entrambe possono essere personalizzate nel corso della prenotazione o al check-in, scegliendo tra le ancillary a pagamento proposte dalla compagnia.