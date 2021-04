easyJet guarda a Heathrow: “Vogliamo volare dagli scali principali”

08:00

easyJet potrebbe iniziare a volare presto anche da Londra Heathrow. A dichiararlo lo stesso ceo del vettore, Johan Lundgren, che in un’intervista a The Mail On Sunday (ripresa da TravelMole) ha spiegato: "La nostra filosofia è di volare dai principali aeroporti europei, perciò non escludiamo Heathrow dall’elenco, anche se i tempi e le condizioni devono essere giusti per noi per poterlo fare".

easyJet allo stato attuale opera solo dagli aeroporti londinesi di Gatwick e Luton. Parlando poi del sistema a ‘semaforo’ del Regno Unito Lundgren ha ribadito la necessità di una maggiore chiarezza su dove i viaggiatori possano volare. Con l'obiettivo di riprendersi quest'estate, Lundgren spera di vedere include nella lista verde destinazioni popolari come Francia, Grecia e Turchia.