Air Italy e il fondo russo-americano: una nuova pista per la compagnia

12:05

Spunta una pista a cavallo tra Russia e Stati Uniti per Air Italy. Mentre nella giornata odierna i dipendenti della compagnia aerea manifesteranno davanti al Ministero dello Sviluppo economico insieme agli altri lavoratori del comparto, da fonti sindacali emerge l’arrivo di una manifestazione di interesse per il vettore.

Secondo quanto pubblicato da Ansa.it, la manifestazione di interesse porterebbe la firma di una società con sede in Florida, la Ateo Air Lcc, a cui fa riferimento un fondo di investimento e il cui ceo è il russo Oleg Evdokimov. Nel mirino della Ateo ci sarebbero il certificato di operatore aereo e il brand, ma informazioni sono state richieste anche sul numero dei dipendenti attualmente in carico.



In attesa di ulteriori sviluppi i lavoratori della compagnia, dopo la protesta odierna, manifesteranno anche davanti alla sede della Regione Sardegna a Cagliari il prossimo 26 aprile.