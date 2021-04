British Airways rilancia sul ritorno in pista dell'A380

15:02

British Airways va controcorrente e rilancia l’utilizzo degli A380 nella flotta. Contrariamente al trend che si sta verificando tra i competitor, sia in Europa sia nel resto del mondo, il vettore del gruppo Iag appare intenzionato a rimettere in pista i maxi jumbo una volta che il traffico sul lungo raggio tornerà a crescere.

La notizia è stata rivelata dallo stesso ceo della compagnia Sean Doyle nel corso dell’evento dedicato all’aviazione Capa Live Webinar. Il manager, riporta Simpleflying, ha sottolineato che il modello si sposa molto bene con i programmi a lungo raggio di British anche nei collegamenti sulla costa Est degli Stati Uniti, ovvero le rotte maggiormente battute.



In questa fase di stand by la compagnia ha scelto la via di non mandare in ‘pensione’ i propri A380, mantenendo una manutenzione costante e investendo nel loro futuro.