Il ritorno dei treni notte: la prospettiva green nell'Ue

14:04

L'Europa rilancia i viaggi in treno a lunga percorrenza fra gli Stati, identificati come il modo più green di spostarsi. Tornano e torneranno di gran moda le cuccette, che con l'avvento dei vettori low cost erano diventate un ricordo. Già alla fine del 2021 un gruppo di operatori composto dall'austriaca Obb, dalle Ferrovie tedesche (Db), francesi (Sncf) e svizzere (Sbb) inizierà a lanciare tratte notturne per collegare Germania, Francia, Austria, Olanda e Svizzera. A partire dalla fine del 2021 sarà quindi possibile addormentarsi a Vienna e svegliarsi a Parigi, oppure salire ad Amsterdam e ritrovarsi al mattino a Zurigo, dopo essere passati per la Germania.

Lo speciale dedicato al mondo dei treni è disponibile sulla Digital edition di TTG