Il ritorno di Brussels: dieci rotte italiane per l’estate del 2021

12:55

Brussels Airlines torna in pista e nella programmazione estiva effettuerà una progressiva scalata al mercato con l’aggiunta di nuove rotte mese per mese, fino ad arrivare a un totale di 79 destinazioni, se il contesto lo renderà possibile. E l’Italia avrà un ruolo di primo piano in questo processo, con un totale di dieci scali collegati con Bruxelles.

Il piano sulla Penisola prevede di affiancare ai collegamenti su Venezia e Roma anche quelli su Bologna e Napoli, che saranno attivati a partire da maggio. Il mese successivo l’operativo italiano salirà a quota 9 con l’aggiunta di Bari, Catania, Firenze, Milano Linate e Palermo. Olbia, infine, da luglio, completerà l’operativo tricolore.



Il lungo raggio

Nel corso dell’estate la compagnia belga del Gruppo Lufthansa tornerà in maniera importante anche sulle storiche destinazioni africane, mentre a giugno ripartiranno anche le prime rotte sul Nord America in direzione New York, Washington e Montreal.