Alitalia-ITA, Lazzerini e Caio: “Pronti per partire il primo luglio”

11:43

L’obiettivo rimane inalterato: ITA vuole decollare con l’eredità di Alitalia a partire dal primo luglio per non perdere il treno della ripresa. Lo hanno ribadito ieri nel corso di un’audizione alla Camera l’amministratore delegato Fabio Lazzerini (nella foto) e il presidente Francesco Caio.

I due manager hanno fatto il punto della situazione, svelando alcuni particolari sin qui non noti, come lo stato di avanzamento dei colloqui con Iata ed Enac per il rilascio rispettivamente dei codici di volo e della licenza di operatore aereo.



Pronti alla fase operativa

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, l’azienda sarebbe ormai pronta a passare alla fase operativa dopo avere risposto a tutte le richieste della Commissione europea e dopo avere analizzato il piano industriale ipotizzando 14 diversi scenari e le rispettive risposte. Quanto invece alle critiche sulle dimensioni della compagnia, i due manager hanno ribadito che non si tratta di una compagnia mini, ma adatta alle prospettive di mercato per partire e poi avviare subito la fase di crescita.



Alleanze

Anche sul fronte delle alleanze è stato confermato che ci sono stati incontri preliminari sia con Air France-Klm sia con Lufthansa e una decisione in tal senso verrà presa entro la fine di giugno in base alle opportunità strategiche e commerciali.