08:30

Arriva una nuova ordinanza di Roberto Speranza sugli arrivi dall’estero. Il ministro della Salute ha prolungato di 15 giorni le misure di contenimento per gli arrivi dai Paesi europeo. Ma nel provvedimento viene anche esteso il divieto di ingresso (previsto per India e Bangladesh) allo Sri Lanka.

Proprio su quest’ultimo particolare il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti chiede un’ulteriore stretta, come riporta corriere.it: la richiesta è di bloccare i voli dall’India, anche in base ai risultati dei test degli ultimi aeromobili atterrati a Fiumicino e provenienti dal Paese asiatico.



L’ordinanza del ministero

Secondo quanto riportato nel provvedimento, possono rientrare in Italia i soggetti senza sintomi Covid che abbiamo la residenza in Italia da prima del 25 aprile, per ricongiungimento familiare o autorizzati dal ministero della Salute.



Dopo le diverse varianti arrivate in Italia, dunque, gli occhi ora sono puntati nuovamente verso Oriente, anche se sull’India.