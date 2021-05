Sea: collaborazione con le scuole per le aree verdi di Malpensa

19:29

Le aree verdi dell’aeroporto di Malpensa verranno rifatte secondo i progetti degli studenti. La società di gestione Sea ha presentato i primi elaborati, prodotti dai ragazzi di cinque scuole Superiori coinvolte nel progetto (Andrea Ponti di Somma Lombardo, Newton di Varese, Pareto di Milano, Mendel di Villa Cortese e Calvino di Rozzano).

Pubblicità

Agli studenti è stato richiesto un progetto per la riqualificazione e piantumazione degli spazi verdi in prossimità del Terminal 1 e 2, in particolare lungo la strada dove si trovano l’ingresso dell’Hotel Sheraton e della stazione ferroviaria, aree sottoposte prossimamente a un completo restyling.



Gli elaborati di sintesi sono stati illustrati alla presenza di Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA e di Fabio Montagnoli, presidente del Cuv (Consorzio urbanistico volontario). A. L.