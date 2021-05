American Airlines: voli senza quarantena da Roma a Dallas

12:55

Aumenta il numero dei voli covid-tested sull’Italia. American Airlines ha esteso il protocollo che consente di non sottoporsi alla quarantena ai collegamenti tra Roma e Dallas Fort Worth.

Dal 21 maggio i passeggeri del collegamenti potranno dunque volare negli Stati Uniti senza dover osservare il periodo di isolamento.



“Prima della partenza - si legge nella nota -, i passeggeri dovranno dimostrare di avere un test Covid-19 negativo. Sulla base delle attuali normative italiane, i passeggeri in arrivo a Roma effettueranno un ulteriore test rapido in aeroporto e, a fronte di un esito negativo, eviteranno l’obbligo di quarantena ottimizzando così il proprio tempo in Italia”.