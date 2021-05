I protagonisti dell’Italia che vola sul prossimo numero di TTG Magazine

15:55

Al momento la domanda c’è e le compagnie aeree sono ora pronte a intercettarla, complice anche l’accelerata che sta avendo il processo vaccinale. Un elemento fondamentale per ridare fiducia al mercato e rimettere in circolo la voglia di viaggiare in aereo.

Pubblicità

Sul prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione e online a partire da lunedì 31 maggio, il servizio di apertura fornirà la mappa del network italiano della prossima estate e quali saranno i protagonisti della summer. Naturalmente i conti si faranno poi a settembre e i numeri sapranno dirci l’entità del recupero del traffico passeggeri in Italia. Certo c’è che nei reparti booking delle compagnie aeree appare evidente che la fiducia dei clienti sta tornando.