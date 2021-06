Bergamo cerca i mercati internazionali: tre notti al prezzo di due

21:00

Sono oltre 120 le strutture, tra cui anche hotel a 4 stelle, che hanno aderito a Fly to Bergamo, il progetto che offre fino al 31 ottobre tre notti al prezzo di due ai passeggeri che atterrano a Orio al Serio per soggiornare in una delle strutture ricettive convenzionate.

Una mossa che fa seguito a quella di altre regioni e aree turistiche italiane - come ad esempio la Sicilia - nell’intento di dare un impulso decisivo ai mercati turistici internazionali. In caso di successo Fly to Bergamo, sviluppata da Visit Begamo, Sacbo e Accademia Carrara con il supporto di Ascom e Confesercenti Bergamo, potrebbe essere prorogata anche fino a fine anno, come spiega l’ad di Visit Bergamo, Christophe Sanchez.



Come aderire

Oltre alla notte gratis ai turisti verrà offerto da Sacbo anche il fast track per il volo del ritorno per tutta la famiglia, il biglietto d’ingresso alla Carrara e una bottiglia di vino Valcalepio offerta da Visit Bergamo.



Per aderire all’iniziativa, spiega corriere.it, basta scegliere la struttura in cui alloggiare sul sito www.flytobergamo.visitbergamo.net disponibile in sei lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo). Gli omaggi potranno essere ritirati all’atterraggio, all’Ufficio Informazioni di Visit Bergamo nell’area arrivi di Orio.