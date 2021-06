Volotea debutta a Cuneo con il nuovo volo per Olbia

15:54

Una tratta che segna il debutto del vettore all’aeroporto di Cuneo, diventato così il suo 23esimo scalo italiano. Dal 18 giugno Volotea collegherà Cuneo a Olbia con un volo che avrà fino a due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì.

“Siamo certi - sostiene la country manager di Volotea Italia, Valeria Rebasti - che il nuovo collegamento alla volta di Olbia sarà in grado di conquistare un numero sempre maggiore di passeggeri”.



Protocollo rafforzato

Sul fronte della sicurezza sanitaria la compagnia ha aggiornato le sue procedure, seguendo le normative internazionali, locali e di settore, oltre a collaborare con il suo network di aeroporti in merito alle procedure di gestione dei rischi. Per avvantaggiare i propri clienti Volotea dà loro la possibilità di modificare i programmi fino a una settimana prima della partenza, senza nessun costo di cambio volo.



La compagnia ha inoltre attivato una copertura Covid-19: i passeggeri risultati positivi a un test PCR potranno richiedere il rimborso completo della prenotazione, tasse incluse, per sé e per tutti i passeggeri inclusi nella stessa prenotazione, fino a 14 giorni prima del volo.