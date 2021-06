Air Dolomiti riparte da Verona per Berlino e Düsseldorf

17:29

Ripartono, dopo quelli per Francoforte e Monaco, i voli Air Dolomiti da Verona per Berlino e Düsseldorf. I collegamenti, interrotti a causa della pandemia, riprenderanno il 19 giugno per Berlino e il 24 per Düsseldorf.

I voli saranno attivi due volte a settimana: martedì e sabato il Verona-Berlino e lunedì e giovedì il Verona- Düsseldorf.



“La ripartenza dei voli su Berlino e Düsseldorf di Air Dolomiti che, dopo un periodo di sospensione, si aggiungono a quelli su Francoforte e Monaco, costituisce un tassello importante della progressiva ripresa dell’attività dell’aeroporto Catullo – dichiara Monica Scarpa, amministratore delegato dell’Aeroporto Catullo –. Per l’area veronese, la Germania rappresenta il primo partner economico a livello internazionale e l’attività di Air Dolomiti contribuisce a sviluppare e sostenere sia i flussi di business, che quelli turistici con questo Paese”.