Pobeda torna a volare in Italia da Pisa, Bergamo, Roma e Rimini

Sono ripartiti il 4 luglio i voli diretti Pisa-Mosca operati da Pobeda, compagnia low-cost del gruppo Aeroflot. I collegamenti dal Vnukovo International Airport saranno operati, settimanalmente, di domenica.

Per Toscana Aeroporti, società di gestione degli aeroporti di Pisa e Firenze, “notizie come questa dimostrano che è possibile riprendere a volare in sicurezza e infondono, quindi, una grande fiducia per il futuro del trasporto aereo e dei movimenti in generale”.



Il network previsto per l’estate 2021 da Pobeda comprende quattro destinazioni: Milano (Bergamo), Roma (Fiumicino), Rimini e Pisa. Per tutte queste destinazioni Pobeda opererà voli settimanali.