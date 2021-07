Regno Unito, l’appello di Heathrow al Governo: “Aprire ai vaccinati”

19:30

Le restrizioni di viaggio rimangono un ostacolo alla ripresa del turismo in Gran Bretagna, e da Heathrow arriva un appello al governo Uk affinché apra ai viaggiatori vaccinati.

Meno di 4 milioni di passeggeri sono transitati attraverso il principale aeroporto londinese durante i primi sei mesi dell'anno, una cifra che avrebbe raggiunto in soli 18 giorni prima della pandemia. È quanto fa osservare John Holland-Kaye, ceo di Heathrow Airport, avvertendo che il 2021 potrebbe essere un anno ancora peggiore del 2020 in termini economici. "Il Regno Unito sta emergendo dai terribili effetti dell'emergenza sanitaria - afferma Holland-Kaye a TTG Uk -, ma sta rimanendo indietro rispetto all'Ue nello scambio internazionale, poiché lento nel rimuovere le restrizioni. Sostituendo i test Pcr con test antigenici e aprendosi ai viaggiatori vaccinati dell'Unione europea e degli Usa sin da fine luglio".



Non da ultima la richiesta che il sostegno finanziario all'aeroporto sia disponibile sino a quando permarranno le restrizioni: "I viaggi sono l'unico settore ancora soggetto a restrizioni - ha aggiunto il ceo di Heathrow Airport alla testata trade inglese -, e, finché ci saranno, servirà un sostegno finanziario statale". S. P.