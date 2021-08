Ryanair, al via a ottobre il nuovo volo Ancona-Cracovia

11:10

Il prossimo autunno Ryanair collegherà l’aeroporto di Ancona a Cracovia. Il nuovo collegamento debutterà il 31 ottobre e sarà operato il giovedì e la domenica.

“Con questa ulteriore destinazione si rafforza il network internazionale dell’aeroporto di Ancona ed il volo su Cracovia si caratterizzerà per una forte componente di traffico incoming, visto che la Polonia è tra i primi cinque paesi da cui provengono i turisti che soggiornano nelle Marche” commenta in una nota Carmine Bassetti, amministratore delegato di Ancona International Airport.



La rotta sarà servita il giovedì alle 14.35 da Ancona, mentre la domenica la partenza dallo scalo marchigiano sarà alle 14.10.



Le partenze da Cracovia, invece, saranno programmate alle 12.25, il giovedì, e alle 12, la domenica.



I biglietti sono già disponibili per l’acquisto sul sito della low cost.