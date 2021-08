08:03

Un aereo che disegna il trasporto passeggeri del futuro. L’SE200 realizzato da Aeronautics, un azienda con sede in Alabama, stravolge molti degli standard cui l’aviazione ha abituato. A iniziare dal numero delle ali, che invece delle tradizionali 2 sono ben 6.

L’SE200 si propone di risolvere molti dei problemi al centro del dibattito attuale, a iniziare dall’impatto ambientale. Le 6 ali, infatti, secondo i progettisti, porterebbero a una netta riduzione dei consumi. Stando alle previsioni, il consumo di carburante sarà ridotto del 70% mentre le emissioni di Co2 dell’80%.



Una costruzione innovativa

Attualmente, comunque, si tratta solo di un progetto di cui sono per ora disponibili solo i rendering e i disegni.



Ma anche la realizzazione sarebbe innovativa: l’aereo infatti non verrebbe assemblato pezzo per pezzo, ma sarebbe ricavato da un unico enorme blocco di materiale. E anche questo sistema di realizzazione ridurrebbe di molto il peso e dunque i consumi.



