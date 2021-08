08:02

“Ita nasce con la volontà del Governo di farla volare con le proprie ali”. Così Giancarlo Giorgetti, ministro per lo Sviluppo Economico, dal palco del Meeting di Rimini ‘battezza’ la compagnia che proprio oggi inizia a vendere i suoi biglietti.

Il titolare del Mise parla poco, e ben poco è intervenuto sulla questione Alitalia-Ita nei mesi scorsi. Oggi, alla vigilia del debutto del nuovo vettore, dice poche parole, ma molto nette.



“Ita nasce con una conformazione economicamente sostenibile – aggiunge sempre dal palco di Rimini, come riporta La Stampa -, ma nessuno ha la sfera di cristallo”.



D’altro canto, sottolinea il ministro “Alitalia era fallita e le regole con cui lo Stato in modo eccezionale può fare impresa sono stabilite dalla commissione europea”.



La via era stretta e la soluzione trovata, secondo Giorgetti, deve essere in grado di reggersi sulle sue gambe.