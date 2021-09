South African Airways torna in volo dal 23 settembre

12:36

È fissata per il 23 settembre la data per il ritorno in volo di South African Airways, costretta a un lungo stop causato da due fattori contemporanei: la pandemia e la crisi finanziaria che ha imposto una completa ristrutturazione della società.

In questa prima fase la compagnia sudafricana effettuerà collegamenti da Johannesburg in direzione di Cape Town, Accra, Kinshasa, Harare, Lusaka e Maputo. Altre destinazioni verranno aggiunte al network man mano che aumenteranno le operazioni a seconda delle condizioni del mercato.



"Dopo mesi di diligente lavoro, siamo lieti che Saa stia riprendendo servizio – ha dettio il ceo ad interim Thomas Kgokolo - e non vediamo l'ora di accogliere a bordo i nostri fedeli passeggeri battenti bandiera sudafricana. Continuiamo a essere un vettore sicuro e ad aderire ai protocolli Covid-19”.