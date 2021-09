La norvegese Flyr volerà su Roma da Oslo dalla metà di ottobre

12:44

Atterrerà in Italia già a partire dalla metà di ottobre la nuova compagnia aerea norvegese Flyr. Dopo il debutto sulle rotte domestiche nel mese di giugno e l’avvio delle prime operazioni oltreconfine ad agosto con i voli su Malaga, Alicante e Nizza, è ora la volta di un tris di rotte verso Roma, Parigi e Copenhagen.

Per quanto riguarda la Capitale si tratterà di un volo bisettimanale da Oslo che sarà effettuato il lunedì e il venerdì (giovedì durante il periodo natalizio). La compagnia comunque non ha intenzione di fermarsi con queste nuove rotte e ha già annunciato che nelle prossime settimane il network sarà ulteriormente arricchito con altri voli in Europa.