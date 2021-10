Marchio Alitalia, in zona Cesarini l’offerta di Ita da 90 milioni

10:29

Il colpo di scena potrebbe arrivare nelle ultime ore, prima del decollo del primo volo di Ita, previsto per domani mattina alle 6,20 (da Milano Linate a Bari) e dell’ultimo aereo della Vecchia Alitalia questa sera. Il brand, infatti, potrebbe finire in extremis nelle mani della newco.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, infatti, la società controllata dallo Stato avrebbe presentato un offerta per 90 milioni di euro, contro i 290 della base d’asta fissata dai Commissari, nella seconda fase della gara, quella nella quale potevano essere presentate offerte al ribasso. E i commissari potrebbero trovarsi con le spalle al muro se, come sembra, quella di Ita dovesse essere l’unica offerta nelle mani di Az.



Negli ultimi giorni il presidente Alfredo Altavilla e l’amministratore delegato Fabio Lazzerini avevano più volte lasciato intendere come il prezzo fissato fosse troppo elevato e si stesse facendo una valutazione se continuare con la gara o passare a un nuovo brand per dare un taglio netto con il passato.