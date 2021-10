08:02

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO SULLA DIGITAL EDITION DI TTG MAGAZINE



“Forse in tanti non si aspettavano di trovare lo stand di Ita nei padiglioni di TTG Travel Experience. Pochi giorni prima della fiera i vertici della newco si erano prodigati a dire che per sapere tutto della nuova compagnia aerea sarebbe stato necessario attendere fino a venerdì 15, il primo giorno di operatività e il giorno della presentazione ufficiale dell'erede di Alitalia. Su quello che ci sarebbe stato in giro c'erano pochi indizi, a parte quell'aereo con la scritta 'Born in 2021' svelato prima dai social e poi dalla stessa Ita. La stessa scritta ha poi accolto visitatori ed espositori sin dal primo giorno di fiera nella hall centrale, prima di entrare negli spazi espositivi. E a sinistra, nel padiglione A1, uno stand che nulla aveva da invidiare alla vecchia Alitalia…”. (Prosegue sulla Digital edition di TTG)