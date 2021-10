Ita Airways sigla un accordo di codeshare con Air Malta

14:22

Prosegue la marcia di Ita Airways. Il vettore ha firmato un accordo di codeshare con Air Malta: le due compagnie coopereranno sui rispettivi network a partire dal 31 ottobre.

“Ita Airways applicherà il suo codice AZ sui voli operati da Air Malta tra l'Italia e Malta - si legge in una nota congiunta -. Allo stesso modo, Air Malta opererà in codeshare voli AZ tra Malta e Roma, collegando i maggiori aeroporti italiani oltre agli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate, in connessione con le destinazioni internazionali”.



“L’Italia è uno dei mercati più importanti di Air Malta - afferma Roy Kinnear, chief commercial officer di Air Malta - e questo accordo migliorerà la nostra presenza nel mercato italiano”. Andrea Benassi, chief network, flotta e alleanze di del vettore italiano, aggiunge: “Ita Airways in questo momento di start up ha bisogno di stringere importanti partnership come questa per crescere nella giusta direzione. La nostra Compagnia punta a diventare un vettore aereo efficiente e innovativo, che sia di riferimento all'Italia per una connettività di qualità, incentivando così il turismo e il commercio estero e all'interno del Paese”.