Air Transat torna sull’Italia dalla summer 2022: ecco il piano voli

10:09

Saranno 13 i voli diretti settimanali che verranno operati da Air Transat sull’Italia nella programmazione estiva del 2022. La compagnia aerea canadese torna dunque sulla Penisola riproponendo voli da Roma, Venezia e Lamezia Terme.

Nel dettaglio il vettore rappresentato in Italia da Rephouse gsa effettuerà 5 collegamenti da Roma Fiumicino su Toronto e 4 su Montréal entrambi a partire da aprile, mentre dal Marco Polo i collegamenti prenderanno il via da maggio con un volo su Toronto e due su Montréal. A partire da giugno riprenderà anche la rotta Toronto – Lamezia Terme con un volo alla settimana.



Nella summer 2022 Air Transat, oltre all’Italia, ha in programma un corposo network sull’Europa con 13 destinazioni servite: Francia, Grecia, Croazia, Portogallo, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito. Previsti anche collegamenti da Quebec City su Parigi e Londra.