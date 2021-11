All Nippon Airways chiede al Governo giapponese di allentare le restrizioni di viaggio

14:45

Meno restrizioni per i visitatori stranieri che vogliono visitare il Giappone. È questa la richiesta che arriva da All Nippon Airways, che sta cercando un modo per porre rimedio al crollo verticale delle prenotazioni internazionali.

Come riporta simpleflying.com, Ana ha anche sottolineato come il tasso di infezione giornaliero nel Paese sia in netta flessione rispetto ai dati di agosto.



Ana, come molte aziende del settore in tutto il mondo, ha espresso la volontà di mantenersi con la propria attività, nel caso in cui le sia permesso farlo.



In alternativa, la soluzione avanzata da Ana è il ritorno dei sussidi.



Al momento le restrizioni sono state allentate solo per quanto riguarda i viaggiatori d’affari completamente vaccinati.