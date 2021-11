Germania, il nuovo Governo propone una tassa europea sul trasporto aereo

14:22

Una tassa europea sul trasporto aereo, per favorire la riduzione delle emissioni e promuovere la mobilità sostenibile. Questa la proposta del nuovo Governo tedesco guidato dal socialdemocratico Olaf Scholz.

L’Esecutivo che a breve succederà ad Angela Merkel ha inserito la proposta in un documento programmatico di 177 pagine, presentato ufficialmente pochi giorni fa.



Il Paese, si legge su hosteltur.com, si impegna così a farsi capofila per la riduzione delle emissioni del settore nel Vecchio Continente.



“Utilizzeremo le entrate fiscali dell’aviazione – spiega il documento - per promuovere la produzione e l’uso di carburanti a emissioni zero di CO2, nonché per la ricerca, lo sviluppo e la modernizzazione della flotta nel settore”.