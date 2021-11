08:03

Non è certo il momento migliore per aprire una compagnia aerea. ma il progetto AeroItalia mostra comunque segnali di grande interesse, soprattutto alla luce dello scenario del trasporto aereo italiano.



Nella nuova puntata del podcast Gente di Viaggi, il direttore responsabile Remo Vangelista analizza lo stato di salute del comparto e gli spazi di crescita per il nuovo progetto.