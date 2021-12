Il cargo di Natale di Air New Zealand: il video più divertente per le feste

21:00

Arriva il Natale e si scatena la fantasia delle aziende per raccontare le feste a modo loro. Nascono così video e pubblicità piene di Babbi Natale, renne, fiocchi di neve, cioccolate calde e alberi luccicanti.

Menzione particolare merita il video natalizio di Air New Zealand. La compagnia della Nuova Zelanda fa ancora una volta centro e riesce a coniugare la dolcezza del Natale con la promozione del suo business.



In questo caso, si tratta di un cargo speciale, in aiuto a Babbo Natale.



Non sveliamo altro: il video lo trovate qui.



Prendetevi un attimo di tempo e concedetevi un sorriso.