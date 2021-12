Latam, riattivati oggi i voli tra Italia e Sudamerica

17:25

Latam riconnette l’Italia al Sudamerica. La compagnia aerea ha riattivato oggi il volo Milano Malpensa-San Paolo (Guarulhos).

Il collegamento – al momento unico diretto tra la Penisola ed il Sudamerica – sarà operato tre volte a settimana, con partenza dal T1 di Mxp alle 12:05.

Sulla rotta il vettore impiegherà Boeing 777 completamente rinnovati.



“Siamo molto felici di ricollegare Milano con San Paolo e il resto del continente, e anche che per un paio di mesi saremo l'unico vettore ad operare un volo di linea diretto tra l'Italia e il Sudamerica – ha dichiarato oggi Joao Murias, direttore commerciale regionale di Latam Airlines -. Abbiamo ricevuto un'enorme richiesta da quando abbiamo iniziato le vendite per il volo e a riconferma di ciò per le prime settimane di attività i voli sono già pieni”.



“Siamo contenti che Latam, una delle principali compagnie aeree del Sud America, sia tornata ad operare da Milano Malpensa per San Paolo in Brasile, ma siamo ancora più orgogliosi di ospitare l’unico volo diretto dall’Italia al Sud America - ha aggiunto dichiara Andrea Tucci, vice president Aviation Business Development di Sea -. Il collegamento con l’hub di Latam a San Paolo garantisce inoltre migliore capillarità di collegamenti per tutto il Centro e Sud America. Un segnale importante di ritorno alla normalità dopo il momento difficile della pandemia, che ci fa assistere ad una graduale riattivazione dei voli intercontinentali. Con il ritorno di San Paolo sulla nostra mappa, diventano 18 le destinazioni intercontinentali direttamente raggiungibili con oltre 100 voli settimanali”.